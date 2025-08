Dazi del 15% per ora non sulle auto esenzioni in stand-by

L'ordine esecutivo degli Usa sul 15%, a quanto si apprende, non attua ancora gli altri elementi dell'accordo Ue-Usa, in particolare l'impegno a ridurre le tariffe statunitensi di cui alla Sezione 232 sulle automobili e sui componenti automobilistici a un tasso massimo del 15%, né prevede il trattamento specifico concordato per alcuni prodotti strategici, come gli aerei. La nuova tariffa del 15% si attuerà a partire dall'8 agosto. Per le merci già in transito o immagazzinate per il consumo prima dell'8 agosto, si applicherà la aliquota tariffaria precedente (10% + aliquota della Nazione più favorita) fino al 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi del 15% per ora non sulle auto, esenzioni in stand-by

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa.

Dazi, furia di Trump sulle Barbie mentre ‘grazia’ le auto extra lusso - (Adnkronos) – Dazi del 100% sulle Barbie. Questa la proposta choc del presidente Usa Donald Trump, che arriva come una tegola sulle celebri bambole Mattel amate in tutto il mondo.

>>>ANSA/Le borse brindano alle intese sui dazi, corrono le auto - L'accordo tra Usa e Giappone sui dazi al 15% annunciato nella notte ha messo le ali ai piedi ai listini di borsa in Asia e Pacifico e, di riflesso, a quelli del Vecchio Continente.

