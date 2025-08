Dazi chi vince e chi perde? Cosa cambia dopo l' entrata in vigore e quali sono i Paesi più colpiti

A partire dal 7 agosto (e non dal 1 come inizialmente annunciato), gli Stati Uniti imporranno una serie di nuovi dazi sui prodotti della maggior parte dei loro partner commerciali.

Trump vince ancora, accolto appello su blocco dazi: “Alcuni possono rimanere in vigore” - I giudici della corte federale del commercio Usa si sono espressi contro il presidente Usa a seguito di due cause presentate da diversi enti e aziende americane in riferimento ai danni economici derivanti dall'imposizione dei dazi.

Dazi Usa, caos sentenze: Trump vince un appello ma si attende Corte Suprema - E’ ancora caos dazi negli Stati Uniti, con l’amministrazione Trump, la Corte Suprema e vari tribunali federali coinvolti in un botta e risposta giuridico che va avanti da giorni con diversi rimpalli.

“Nessuno vince la guerra dei dazi”, parla Geraci - “Nessuno può vincere la guerra dei dazi ma la via della pace tra Usa e Cina è ancora lunga”. A L’identità, l’economista Michele Geraci analizza gli ultimi sviluppi sulla guerra commerciale tra Washington e Pechino e ricorda: “Ho già convinto Trump, da sottosegretario, a toglierci i dazi: ecco cosa gli ho detto”.

C'è la firma di Trump per i dazi: regge l'accordo con l'Ue al 15%. Chi vince, chi perde e le nuove date - Il presidente americano emana l'ordine esecutivo che concretizza l'intesa politica dei giorni scorsi. Riporta today.it