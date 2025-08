Dazi chi sono i vincitori e i vinti nella guerra commerciale di Trump?

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi che entreranno in vigore il 7 agosto, sei giorni dopo il previsto. Il piano impone una tariffa del 30% a diversi Paesi che non hanno siglato un accordo commerciale in tempo, pur introducendo agevolazioni per quelli che lo hanno fatto. La nuova tassa minima per i paesi con cui gli Stati Uniti mantengono un saldo commerciale negativo è stata fissata al 15%. Circa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dazi, chi sono i vincitori e i vinti nella guerra commerciale di Trump?

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Per gli Stati Uniti sono progressi sostanziali. E c’è da crederci, vista la portata dell’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che ha preso forma nel fine settimana, mandando immediatamente in euforia i mercati di mezzo mondo.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

