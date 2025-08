Dazi Carpanese FdI | Giusta l' apertura a nuovi mercati emergenti come l’India o l’Africa

Dal 1 agosto sono entrati in vigore i dazi, voluti da Trump per i prodotti di esportazione europea, tant’è che l'UE ha accettato la tariffa del 15% anche su vini e liquori, comparto tra i più significativi per l’Italia con un fatturato pari a circa 14,5 miliardi di Euro. Un impatto pesante per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it