Dazi Borse europee aprono in calo | Milano in rosso

Le Borse europee aprono in terreno decisamente negativo, dopo le notizie ufficiali sui dazi dagli Usa all’Ue. Francoforte segna alle prime battute -1,38%, netto rosso. Parigi cede l’1,25% a 7.674 punti. Londra lascia sul terreno lo 0,48%. Milano prosegue in rosso ma vola Campari. La Borsa di Milano prosegue in rosso, col Ftse Mib che segna -1,24% a 40.480 punti, dopo l’ufficializzazione dei dazi dagli Usa all’Ue.Vola il titolo Campari a Piazza Affari: balza di +7,46% a 6,512 euro ad azione, all’indomani dei risultati finanziari semestrali. Campari Group archivia il primo semestre 2025 con una crescita organica delle vendite nel secondo trimestre dell’anno e una performance che riflette le priorità strategiche, nonostante un contesto macroeconomico volatile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Borse europee aprono in calo: Milano in rosso

