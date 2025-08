Dazi auto non incluse in ordine Usa su 15% per l’import dalla Ue

Roma, 1 ago. (askanews) – L’ordine esecutivo emanato ieri dall’amministrazione Trump negli Usa, che riconduce al 15% i dazi sulla maggior parte delle importazioni dalla Unione europea, lascia ancora fuori – almeno per ora – il settore delle auto e delle componenti per l’auto, sottoposto attualmente a dazi del 27,5%, nonostante fosse inteso fare parte dell’accordo politico sui dazi al 15% raggiunto domenica scorsa: E’ quanto si apprende da Bruxelles. Come ha affermato stamattina dal commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, l’ordine Usa è “un primo passo” della attuazione degli accordi raggiunti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa.

Dazi, furia di Trump sulle Barbie mentre ‘grazia’ le auto extra lusso - (Adnkronos) – Dazi del 100% sulle Barbie. Questa la proposta choc del presidente Usa Donald Trump, che arriva come una tegola sulle celebri bambole Mattel amate in tutto il mondo.

>>>ANSA/Le borse brindano alle intese sui dazi, corrono le auto - L'accordo tra Usa e Giappone sui dazi al 15% annunciato nella notte ha messo le ali ai piedi ai listini di borsa in Asia e Pacifico e, di riflesso, a quelli del Vecchio Continente.

Dazi, Trump firma l’ordine esecutivo: l’entrata in vigore delle tariffe con l’Ue al 15% slitta al 7 agosto. E ora nel mirino c’è il Canada - L'entrata in vigore slitta al 7 agosto per l'UE mentre per il Canada le tariffe aumentano dal 25% al 35% sul commercio ... Si legge su ilfattoquotidiano.it