Dawson' s Creek il dramma della star della tv | Cancro un lavoro a tempo pieno

" I miei figli sanno quando sto soffrendo, non voglio privarli dell'opportunità di essere presenti per me". James Van der Beek, il celebre attore che ha prestato il suo volto a Dawson di Dawson's Creek, è tornato a parlare della sua malattia. E lo ha fatto senza nascondersi. La star infatti, dopo la diagnosi di tumore al colon retto ricevuta a novembre 2024, è sempre stato chiaro con la sua famiglia. E, soprattutto, con i suoi figli: "È importante essere il più onesti possibile, onesti come sono loro. Perché loro sanno tutto ". " Loro sanno se papà sta soffrendo. Lo sanno, e quindi, non dicendoglielo, penso di confonderli ancora di più", ha spiegato l'attore, padre di Olivia, 14 anni, Annabel, 11 anni, Emilia, 9 anni, Gwendolyn, 6 anni, Joshua, 13 anni, e Jeremiah, 2 anni.

