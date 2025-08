David Grossman la sua voce e l' importanza delle parole su Gaza È genocidio

David Grossman all'Accademia Tedesca legge i suoi testi in ebraico - Roma, 12 giu. (askanews) - Durante la "Festa dell'Arte" all'Accademia Tedesca - Villa Massimo a Roma, il grande scrittore israeliano David Grossman, che qui è borsista "Distinguished fellow" 2024-2025, ha letto in ebraico alcuni estratti dei suoi libri - tra cui "A un cerbiatto somiglia il mio amore", "Applausi a scena vuota", "La vita gioca con me" e "Caduto fuori dal tempo", pubblicati da Mondadori nella traduzione in italiano di Alessandra Shomroni.

David Grossman e la parola genocidio per Gaza: «Per anni mi sono rifiutato di usarla ma oggi non posso trattenermi» - «Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola: “genocidio”. Ma adesso non posso trattenermi dall’usarla, dopo quello che ho letto sui giornali, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con persone che sono state lì».

David Grossman e il termine genocidio: perché per un ebreo è una “parola valanga”? - Quello che sta avvenendo a Gaza in questi mesi è un genocidio. Una parola, dal giurista polacco Raphael Lemkin, un ebreo fuggito dalla Polonia, che racchiude un concetto terribile, ovvero l’eliminazione programmata e cosciente di un popolo, e che oggi è stata pronunciata con fermezza da uno degli scrittori israeliani più noti: David Grossman.

