David Grossman e la parola genocidio per Gaza | Per anni mi sono rifiutato di usarla ma oggi non posso trattenermi

«Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola: “genocidio”. Ma adesso non posso trattenermi dall’usarla, dopo quello che ho letto sui giornali, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con persone che sono state lì». Queste le parole, in un’intervista a Repubblica, dello scrittore israeliano David Grossman. «Genocidio: pronunciarlo in confronto a Israele basta questo per dire che sta succedendo qualcosa di molto brutto». «Anche solo pronunciare questa parola, ‘genocidio’, in riferimento a Israele, al popolo ebraico: basterebbe questo, il fatto che ci sia questo accostamento, per dire che ci sta succedendo qualcosa di molto brutto – prosegue -. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: david - grossman - parola - genocidio

David Grossman all'Accademia Tedesca legge i suoi testi in ebraico - Roma, 12 giu. (askanews) - Durante la "Festa dell'Arte" all'Accademia Tedesca - Villa Massimo a Roma, il grande scrittore israeliano David Grossman, che qui è borsista "Distinguished fellow" 2024-2025, ha letto in ebraico alcuni estratti dei suoi libri - tra cui "A un cerbiatto somiglia il mio amore", "Applausi a scena vuota", "La vita gioca con me" e "Caduto fuori dal tempo", pubblicati da Mondadori nella traduzione in italiano di Alessandra Shomroni.

David Grossman e la parola genocidio per Gaza: «Per anni mi sono rifiutato di usarla ma oggi non posso trattenermi» https://open.online/2025/08/01/david-grossman-genocidio-gaza/0… Vai su X

David Grossman e la parola genocidio per Gaza: «Per anni mi sono rifiutato di usarla ma oggi non posso trattenermi; David Grossman: Ora lo chiamo genocidio; Grossman: “È genocidio, mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo”.

David Grossman: "Ora lo chiamo genocidio" - Lo scrittore israeliano parla con la Repubblica di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza: "Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola, ... Si legge su huffingtonpost.it

GAZA, DOLORE GROSSMAN: - “È genocidio mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo”: così lo scrittore israeliano David Grossman, in un’intervista a Repubblica. Riporta 9colonne.it