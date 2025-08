Spero che il governo possa organizzare un rientro adeguato alle mie condizioni di salute, nel più breve tempo possibile. Tornare con un aereo di linea per me è complicato. Sono già grato per tutto quello che hanno fatto, ma chiedo di darmi questo ultimo aiuto per rientrare in Italia e ricevere delle cure adeguate. Così, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, Carlo D'Attanasio, il velista pescarese che mercoledì è stato assolto dalla Corte d'Appello della Papua Nuova Guinea ed è stato liberato dopo cinque anni di detenzione. Lo skipper, ora in ospedale a Port Moresby, è affetto da una patologia oncologica al quarto stadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - D'Attanasio al governo, mi aiuti a tornare a casa