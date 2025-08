Danilo Gallinari il dramma | la moglie incinta attaccata e morsa da uno squalo

Sono stati grandi attimi di tensione per Danilo Gallinari e sua moglie Eleonora Boi, ex giornalista Mediaset, presa di mira in un attacco da parte di uno squalo nelle acque di Isla Verde, nel nord di Porto Rico. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, quando la donna, incinta, si trovava in mare ed è stata improvvisamente morsa alla coscia destra. La ferita, descritta come profonda, ha richiesto un intervento medico immediato. I soccorsi sono stati tempestivi: la Boi è stata subito medicata sulla spiaggia, quindi trasferita al Centro Medico Rio Piedras di San Juan. Secondo quanto confermato dalle autoritĂ locali, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Danilo Gallinari, il dramma: la moglie incinta attaccata e morsa da uno squalo

Basket: Danilo Gallinari, a Porto Rico è una stagione da spettacolo - Continua l’ottima stagione di Danilo Gallinari ai Vaqueros de Bayamon, la squadra di Baloncesto Superior Nacional, Porto Rico, che si è a lui affidata per questa stagione.

Perché Danilo Gallinari arriverà molto in ritardo nel ritiro dell’Italia: permangono gli impegni a Porto Rico - Dopo una giornata tormentata per la notizia del forfait di Donte DiVincenzo in vista degli Europei 2025, che verrà idealmente sostituito da Darius Thompson, per l’Italbasket arriva un’altra news non positiva in vista della marcia d’avvicinamento degli azzurri al prossimo torneo continentale.

