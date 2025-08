Danilo Gallinari | chi è la moglie Eleonora Boi carriera e figli

Danilo Gallinari (Sant’Angelo Lodigiano, 8 agosto 1988) è un cestista italiano, di ruolo ala grande, professionista attualmente nella BSN con i Vaqueros de BayamĂłn, a Porto Rico. Con la nazionale italiana ha partecipato ai campionati europei 2011 e 2015, ai campionati mondiali del 2019 e ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Moglie e figli di Danilo Gallinari. Danilo Gallinari è padre di due figli, nati dalla relazione con la giornalista sportiva e presentatrice televisiva Eleonora Boi, originaria di Cagliari, con cui è sposato. Eleonora Boi è nuovamente incinta: la notizia è trapelata quando Eleonora Boi è stata morsa da uno squalo su una spiaggia di Porto Rico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Danilo Gallinari: chi è la moglie Eleonora Boi, carriera e figli

Basket: Danilo Gallinari, a Porto Rico è una stagione da spettacolo - Continua l’ottima stagione di Danilo Gallinari ai Vaqueros de Bayamon, la squadra di Baloncesto Superior Nacional, Porto Rico, che si è a lui affidata per questa stagione.

Perché Danilo Gallinari arriverà molto in ritardo nel ritiro dell’Italia: permangono gli impegni a Porto Rico - Dopo una giornata tormentata per la notizia del forfait di Donte DiVincenzo in vista degli Europei 2025, che verrà idealmente sostituito da Darius Thompson, per l’Italbasket arriva un’altra news non positiva in vista della marcia d’avvicinamento degli azzurri al prossimo torneo continentale.

Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico - Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo.

