Dani Olmo Inter il sogno Champions nel mirino per il Barcellona | le parole sulla sfida contro i nerazzurri

Dani Olmo Inter, il commento del difensore del Barcellona sulla sfida di Champios League contro i nerazzurri: le parole. Archiviata una prima stagione tra alti e bassi, Dani Olmo si prepara con entusiasmo al secondo anno con la maglia del Barcellona. Il fantasista spagnolo, approdato al Camp Nou dalla Dinamo Zagabria, ha vissuto un’annata segnata da alcuni infortuni, ma anche da momenti positivi che hanno convinto il club a puntare ancora su di lui per il futuro. In questi giorni di preparazione estiva, Olmo si sta allenando con il gruppo al completo, un evento quasi raro considerando che molti precampionati delle big europee vengono spesso condizionati dalle convocazioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dani Olmo Inter, il sogno Champions nel mirino per il Barcellona: le parole sulla sfida contro i nerazzurri

In questa notizia si parla di: olmo - dani - inter - barcellona

“Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma la società fermò tutto”: il retroscena di Boban - Zvonimir Boban non ha certo usato giri di parole nel parlare del Milan, esprimendo opinioni forti e critiche dirette verso il suo ex club.

Boban: "Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma non mi diedero l'ok. Con Maldini, Tonali non sarebbe mai andato via" - E` uno Zvonimir Boban pieno di curiosi retroscena legati principalmente al calciomercato e alla sua esperienza di dirigente del Milan, ma non.

Dani Olmo e Michael Jordan a Positano per le vacanze - L'ex campione di basket è in Italia da diversi giorni, il suo yacht ha fatto tappa anche in Sardegna

Il Barça ha annunciato il trasferimento di Rashford in terra catalana: "Il Barcellona e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marcus Rashford fino al 30 giugno 2026" Con l'arrivo dell'attaccante inglese che si unisce ai già presenti Y Vai su Facebook

Furto a San Siro?, Dani Olmo spiazza tutti con la sua risposta; Dani Olmo non cerca scuse: Furto Inter contro di noi in Champions? Ma quale rapina, dovevamo segnare un altro goal | Italia; Barcellona, i dilemmi di Flick verso l'Inter: Dani Olmo e Fermin si giocano un posto da titolare.

Dani Olmo ripensa alla semifinale: "Furto Inter contro di noi in Champions? Perché? Dovevamo semplicemente segnare un altro goal" - Il trequartista spagnolo del Barcellona non cerca alibi: "Sono state due partite molto combattute, avremmo potuto fare meglio e lo sappiamo". msn.com scrive

Barça, Olmo risponde alla provocazione di un giornalista: "Nessun furto a San Siro, avremmo dovuto segnare un gol in più" - A una domanda provocatoria posta da un giornalista, Dani Olmo, fantasista del Barcellona, ha saputo rispondere con eleganza, dribblando le polemiche. Come scrive msn.com