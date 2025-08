Nel suo ricco palmares brillano tante vittorie ottenute in competizioni importanti, fino ai campionati nazionali. E spiccano anche convocazioni con la maglia azzurra della nazionale di canottaggio per la specialitĂ sedile mobile. Ma, ironia della sorte, il momento di massima notorietĂ sportiva in cittĂ , che l’ha fatta diventare un volto conosciutissimo, non soltanto tra gli addetti ai lavori, è arrivato quando ha vinto il Palio del Golfo. Quella di 30 anni fa è stata un’edizione davvero speciale, che ha dato il via alla rivoluzione. La manifestazione tipicamente maschile sia per la classe senior che junior infatti schierò per la prima volta in acqua anche le imbarcazioni femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’Azzurro alla gioia del Palio. Bonamini, l’asso che ha vinto la prima edizione femminile