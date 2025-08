Dall' arrivo di Modric al ritorno di Dzeko | tutto sul nuovo numero di Sportweek

Nel numero in edicola il focus è sul centrocampista croato in forza al Milan. Ma non solo: anche la Nazionale femminile all'Europeo e l'intelligenza artificiale nel calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'arrivo di Modric al ritorno di Dzeko: tutto sul nuovo numero di Sportweek

In questa notizia si parla di: numero - arrivo - modric - ritorno

Aeroporto di Napoli, ridotto il numero di voli in arrivo: la decisione in via precauzionale - Enav S.p.A. informa che, presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo.

Milan, Modric in arrivo: ha già scelto il numero di maglia - Luka Modric, in arrivo domani al Milan, è pronto per la sua nuova avventura in rossonero. Il croato ha già scelto il suo numero di maglia

Bologna, ufficiale l’arrivo di Bernardeschi: avrà il numero 10 - 2025-07-19 15:53:00 Fermi tutti! I rossoblù hanno annunciato l’acquisto del centrocampista azzurro, che torna in Italia dopo l’esperienza in MLS Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Federico Bernardeschi torna in Italia e indosserà la maglia del Bologna.

« » Alexis Saelemaekers ha rilasciato un’intervista a @Gazzetta_it per parlare del suo ritorno in rossonero Da Modric alla voglia di tornare, passando per Allegri e i suoi obiettivi: scorri la gallery per leggere tutte le dichi Vai su X

Il commento di Adani sul ritorno in panchina al Milan di Allegri Vai su Facebook

Dall'arrivo di Modric al ritorno di Dzeko: tutto sul nuovo numero di Sportweek; Modric, è tempo di Milan. A inizio settimana sarà a Milano per visite e firma; In Serie A stanno arrivando giocatori sempre più vecchi, e i motivi sono economici e tattici.

Ufficiale: Luka Modric è del Milan; numero di maglia e contratto - Advertising Dopo l’arrivo a Malpensa e l’iter delle visite, Luka Modric ha firmato; passaggio al Milan ufficiale; numero scelto e dettagli contratto MODRIC MILAN UFFICIALE NUMERO CONTRATTO – Dodici an ... Si legge su informazione.it

Milan, ufficiale l’arrivo di Modric: il comunicato - Il Milan ha un nuovo maestro in mezzo al campo: è ufficiale infatti l’arrivo a parametro zero di Luka Modric. Secondo gianlucadimarzio.com