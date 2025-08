Dalla Regione un appello per donare sangue e plasma | ma la Toscana si conferma autosufficiente

FIRENZE – “Andiamo a donare sangue e plasma, serve il contributo di tutte e tutti: chi può lo faccia”. L’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, dopo aver partecipato oggi a una donazione al presidio ospedaliero di Nottola a Montepulciano, lancia l’appello, a cui si unisce anche il presidente della Regione Eugenio Giani. “Il sangue è una risorsa insostituibile, fondamentale per il funzionamento del nostro sistema sanitario – spiegano Giani e Bezzini –: consente terapie, interventi chirurgici, il supporto all’emergenza-urgenza e l’attivitĂ dei trapianti. In questo ambito la Toscana continua a distinguersi come una delle regioni piĂą virtuose e attive a livello nazionale: un risultato che si deve al lavoro dei centri trasfusionali e, soprattutto, al contributo straordinario delle associazioni di volontariato, delle donatrici e dei donatori”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

