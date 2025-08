Dal Manchester United un’idea remota se sfuma Lookman | l’Inter osserva senza affondare

La trattativa per Ademola Lookman resta in piedi, ma l’ Inter non ha alcuna intenzione di farsi trascinare in un’asta. La posizione della dirigenza è chiara: Lookman piace, ma solo alle condizioni dell’Inter. E se l’ Atalanta continuerĂ a mantenere il muro sui 50 milioni, non si esclude che la societĂ nerazzurra si fermi qui, senza forzature. Nel caso in cui la pista Lookman si chiudesse definitivamente, dall’ambiente nerazzurro filtra solo una riflessione, non una trattativa, su Alejandro Garnacho del Manchester United. Il nome è stato accostato all’Inter, ma non ci sono nĂ© contatti nĂ© operazioni in corso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it