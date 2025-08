Dal Cuore alle Mani | Dolce&Gabbana | la mostra immersiva a Roma dove puoi immergerti nell’arte e nella moda fino al 13 agosto

La mostra “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana” al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 13 agosto non è la solita esposizione di moda, è un’esperienza che ti prende, ti cattura e ti trascina in un viaggio attraverso le passioni e la cultura italiana, con un pizzico di teatralità che solo Domenico Dolce e Stefano Gabbana sanno portare. Arrivata a Roma dopo il trionfo di Milano e Parigi, questa mostra non si limita a mostrare abiti, ma racconta una storia – quella di una maison che ha fatto dell’alta moda italiana un linguaggio universale. E questa storia, da Roma, viene raccontata in modo forte, quasi provocatorio, come un atto di amore per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - “Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”: la mostra immersiva a Roma dove puoi immergerti nell’arte e nella moda (fino al 13 agosto)

In questa notizia si parla di: dolce - gabbana - roma - cuore

A Roma il mondo di Dolce&Gabbana omaggia la cultura italiana - (askanews) – Dopo il debutto a Milano al Palazzo Reale e la presentazione a Parigi al Grand Palais, arriva a Roma al Palazzo delle Esposizioni Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana (dal 14 maggio al 13 agosto 2025).

A Roma la mostra Dolce e Gabbana ‘Dal cuore alle mani’: viaggio nell’arte della moda - Arriva a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la mostra ‘Dal Cuore alle Mani’ di Dolce e Gabbana. L’esibizione, aperta al pubblico dal 14 maggio, si inserisce all’interno delle attività che arricchiscono l’arrivo nella capitale del Grand Tour dei due stilisti.

Viaggio nel mondo di Dolce & Gabbana, la mostra a Palazzo delle Esposizioni - C'è la sala dell'alta sartoria e quella della maestria del vetro. C'è la stanza dedicata alla Sicilia più folkloristica e quella omaggio alla Sardegna.

Viaggio nell'arte - Le creazioni di Dolce e Gabbana a Roma nella mostra "Dal cuore alle mani" https://tg.la7.it/viaggio-nellarte/viaggio-nell-arte-dolce-e-gabbana-mostra-dal-cuore-alle-mani-roma-12-07-2025-240993… Vai su X

Corrispondente Osservatorio Roma. Rondò Veneziano · Primavera. Le creazioni Dolce&Gabbana che portano il Made in Italy nel mondo, nascono tra le mani delle sarte Mani d'oro che tagliano, cuciono, ricamano dal Cuore Alle Mani. Dolce & Gabbana Vai su Facebook

“Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”: l’imperdibile mostra a Roma visitabile fino al 13 agosto; DAL CUORE ALLE MANI. Dolce&Gabbana; La mostra di Dolce & Gabbana incanta Roma. Sconto sui biglietti con Roma.

Ultime settimane! Non perdere la mostra “Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana”. Sconto sui biglietti con Funweek Roma - Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino i segreti dell’eccellenza Made in Italy, risparmiando sul prezzo del biglietto. Come scrive funweek.it

Un viaggio nell’anima di Dolce&Gabbana, dal cuore alle mani - La mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma – visitabile fino al 13 agosto 2025 – è un inno all’artigianalità, alla cura del dettaglio e al valore del fatto ... Da msn.com