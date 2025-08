C ’è chi si incontra per caso e chi davanti a milioni di telespettatori. Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti nel 2018 nello studio di Uomini e Donne: lui tronista, lei corteggiatrice. Sette anni dopo, giovedì 31 luglio, quella scelta televisiva è diventata una promessa solenne. La coppia ha celebrato il proprio matrimonio con una cerimonia simbolica a Firenze, nella cornice elegante di Villa Corsini a Mezzomonte, immersa nel verde delle colline toscane. Dopo il rito civile celebrato dieci giorni prima, il “sì” ufficiale è arrivato davanti ad amici intimi e familiari, in un clima raccolto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal corteggiamento in tv al sì tra gli ulivi: Angela Caloisi si è sposata e l’abito è tutto da vedere