Overtourism in Italia: da Venezia a Tropea, la sfida della convivenza. Due cittĂ , due modelli da ripensare L’Italia è un Paese che vive (anche) di turismo, ma che sempre piĂą spesso si trova a farci i conti. Non tanto per la scarsitĂ dei flussi, quanto per la loro intensitĂ , concentrazione e,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dal Canal Grande al Tirreno, quando il turismo non basta più: Venezia e Tropea, due casi emblematici di Overtourism all'italiana