Dal 23 al 29 settembre 2025 torna la MFW Tra pesi massimi e nomi storici occhi puntati sui debutti da Gucci Versace Bottega Veneta e Jil Sander

C onto alla rovescia. Si sta per alzare il sipario su un inedito capitolo nella storia della moda. Dopo New York, Londra e Parigi, infatti, è stato svelato il calendario della Milano Fashion Week settembre 2025. Milano Fashion Week 2025: 10 celebrità in prima fila X In seguito agli annunci sorprendenti e alle nomine inaspettate che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, dunque, le passerelle della MFW regaleranno un assaggio del nuovo volto del fashion system. La Milano Fashion Week di settembre 2025, insomma, si rivela tanto ancorata alla tradizione quanto sospesa verso l’ignoto, tra pesi massimi dell’industria e rinnovate direzioni creative. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal 23 al 29 settembre 2025 torna la MFW. Tra pesi massimi e nomi storici, occhi puntati sui debutti da Gucci, Versace, Bottega Veneta e Jil Sander

Scuola in Umbria: si torna in classe il 15 settembre. Approvato il calendario scolastico 2025/2026 - In Umbria le scuole riapriranno i battenti lunedì 15 settembre 2025. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente il calendario scolastico per l’anno 2025/2026, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli.

Calendario scolastico 2025/2026: nelle Marche si torna sui banchi il 15 settembre - Ancona, 14 maggio 2025 – L’anno sui banchi non è ancora finito ma è già stato approvato il calendario scolastico delle lezioni per il prossimo, ossia 2025/2026: nelle Marche la prima campanella suona il 15 settembre 2025 e le lezioni termineranno il 6 giugno 2026.

Torna “Scoperte in Vigna”: il 13 e 14 settembre la 5? edizione nel cuore del Sannio - Comunicato Stampa Paesaggi vitivinicoli, cultura enogastronomica, auto decappottabili e turismo lento nell’autenticità del Taburno Camposauro È ufficiale: “Scoperte in Vigna” giunge alla sua quinta edizione, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più … Continua L'articolo Torna “Scoperte in Vigna”: il 13 e 14 settembre la 5? edizione nel cuore del Sannio proviene da Fremondoweb.

