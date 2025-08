Dal 2015 chiedo un bagno pubblico accessibile ai disabili a Bassano del Grappa Mattarella mi aiuti lei!

Gentilissimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono il Dott. Luca Faccio da Bassano del Grappa. Mi occupo di tematiche sociopolitiche con particolare attenzione alla disabilità . Mi relaziono con i suoi uffici quotidianamente, da più di 10 anni. Le scrivo per chiederle una grandissima cortesia, vista la sua enorme sensibilità verso i temi sociali e in particolare sui temi che coinvolgono le persone con disabilità . Dal 2015 sto lottando perché a Bassano del Grappa ci sia un bagno pubblico accessibile per i disabili. Da dicembre 2024 sono terminati i lavori di ristrutturazione inerenti al bagno pubblico di via Marinali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bassano del Grappa, sondaggio choc nella chat di classe. “Tramontano o Cecchettin, chi merita più di morire?” - Venezia, 16 maggio 2025 - Una chat di scuola tra studenti per decidere quale vittima di femminicidio  'meritasse' più delle altre di essere uccisa.

"Chi meritava di essere uccisa?" Sondaggio choc sulle vittime di femminicidio in una scuola di Bassano del Grappa - Un sondaggio in un gruppo Whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza) propone di «votare» quale vittima di femminicidio «meritasse di più» di morire, tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin.

“Chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e Cecchettin?”: sondaggio choc a scuola a Bassano del Grappa - Sondaggio choc sui femminicidi in una chat tra studenti di una scuola di Bassano del Grappa. I messaggi sono stati condivisi online dall'associazione contro la violenza sulle donne Women For Freedom.

Bassano del Grappa. Incendio in camera da letto: cerca rifugio in bagno ... - Il fuoco è divampato in camera da letto e l'uomo, per salvarsi, è scappato in bagno. Segnala ilgazzettino.it

Bassano del Grappa. Scappano all'alt dei carabinieri: l'auto e tutto ... - Due giovani sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per furto e ricettazione. Si legge su ilgazzettino.it