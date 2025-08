Daily Crown | Re Carlo ama i cappotti di tweed e ora li vende anche per i cani

Londra, 1 ago. (Adnkronos) - Si dice che cani e padroni si assomiglino. Vero o falso che sia, da oggi potremo dire che la loro eventuale somiglianza stia nel modo che hanno di vestirsi. A confermare questa teoria o, meglio, possibilit√†, ci pensa addirittura re Carlo, che ha appena messo in vendita cappotti in tweed per cani a 45 sterline (circa 52 euro), disponibili nel negozio della tenuta di Sandringham. Proprio i cappotti 'Happy Hound', realizzati esclusivamente per il negozio della residenza del monarca nel Norfolk, fa notare il Telegraph, rispecchiano la passione di Charles per il tweed. La versione speciale per l'animale domestico preferito dai reali √® in vendita online, con una descrizione che aggiunge: "Elegante, lavabile in lavatrice e con uno strato impermeabile, il cappotto per cani in tweed Sandringham √® perfetto per le gelide passeggiate invernali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

