Da Sorrentino a Guadagnino ecco il Festival di Venezia 2025 | date orari dei film dentri e fuori il concorso

Ad aprire la Mostra sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Ma il Festival del Cinema di Venezia 2025 offre molto di più: titoli attesissimi come Frankenstein di Guillermo del Toro, Bugonia di Yorgos Lanthimos, No Other Choice di Park Chan-wook, Jay Kelly di Noah Baumbach e The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas arricchiscono un Concorso internazionale dal respiro globale. Il programma si articola in diverse sezioni. Prima fra tutte quella del concorso ufficiale: 21 titoli in gara per il Leone d’Oro, tra cui Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold e Orphan di László Nemes. 🔗 Leggi su Open.online