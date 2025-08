da sindaco di amatrice a mister della rinascita

Il tecnico scelto dal patron Brunori, per cercare di risalire la china è Sergio Pirozzi. Un uomo vulcanico, che non le manda certo a dire, che della passione per il calcio ha fatto la sua vocazione. Nato a San Benetto del Tronto il 26 gennaio 1965, ha però sempre vissuto con la sua famiglia ad Amatrice, cittadina della quale è diventato sindaco nel 2009. Amante del calcio ha giocato a pallone in diverse squadre, una volta appese le scarpette al chiodo inizia la sua carriera da allenatore conseguendo il patentino di allenatore professionista Uefa B. Ha iniziato ad allenare ad Amatrice in seconda categoria per poi andare a Rieti, passando per Ascoli, Viterbese, Trastevere, Alessandria e Primavera della Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

