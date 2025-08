Da piazza Aspromonte a via Calvino | La città è stata saccheggiata

"C’è amarezza, perché la città è stata saccheggiata di spazi, e nello stesso tempo soddisfazione, perché le segnalazioni dei comitati sono state prese in considerazione dalla magistratura. Ma perché si è dovuti arrivare a tanto per essere ascoltati? E ora che succederà nei cantieri sospesi?". La riflessione è dei cittadini di via Calvino, in zona Scalo Farini, dove resta una ferita al posto della struttura del Ferrotel, demolito per fare spazio a Torre Futura, parte dei 17 progetti stoppati dopo l’esame del Gruppo di lavoro istituito dal Comune per valutare le operazioni a rischio dopo i primi scossoni del terremoto urbanistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da piazza Aspromonte a via Calvino: "La città è stata saccheggiata"

