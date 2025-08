Da Perugia a Spello Tra proiezioni e approfondimenti Ecco dove andare

Tante proposte per il cinema all’aperto anche in Umbria, fra proiezioni, incontri e approfondimenti sotto le stelle. A Perugia nel cosiddetto ’Borgo Bello’ (Borgo XX Giugno), a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, i Giardini del Frontone (in foto, la locandina del film di questa sera, ’Il maestro che promise il mare’), i piĂą antichi della cittĂ , ospitano ormai da alcuni anni la proiezione di film, dai capolavori d’essai ai film piĂą popolari ed amati dal pubblico. La rassegna è curata da Cinegatti. Anche quest’estate, sempre Cinegatti raddoppia i suoi schermi sotto le stelle. Il nuovo cinema MĂ©liès uscirĂ nuovamente dalle sue mura per riaffacciarsi all’aperto nel chiostro di San Fiorenzo con tante proposte, dalle opere dei grandi registi fino al cinema piĂą sperimentale, d’autore e indipendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Perugia a Spello. Tra proiezioni e approfondimenti. Ecco dove andare

