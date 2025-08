Da Meta e TikTok a Google tutte le aziende nel mirino di Bova | Chiesti risarcimenti milionari

La fine del matrimonio di Raoul Bova e Rocio Morales - e il presunto tradimento consumato dall'attore con la modella 23enne Martina Ceretti - non è più solo una questione personale. In ballo ci sono un procedimento per estorsione, una causa civile per l'affidamento delle figlie della coppia e persino un'indagine del Garante per la Privacy per la diffamazione, di cui Bova sarebbe stato vittima a seguito della diffusione degli audio e delle chat con la sua presunta amante. Ed è proprio su quest'ultimo piano che l'attore sembra essere deciso ad andare fino in fondo. Meta, Google e TikTok nel mirino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

