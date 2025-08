Da Goldoni a Savonarola fino alla prima nazionale dell’unico testo scritto da Giovanni Spadolini mai rappresentato prima. È ricca di appuntamenti la stagione del maestro Ugo De Vita. "Quando debuttai in ’Fra diavolo.’ per la regia di Trionfo, nel 1979-1980, con alle prime prove Corrado Pani e poi nel ruolo del protagonista un giovane Alessandro Haber, facemmo quarantacinque date - dice De Vita -. Per anni in estate con un titolo si raggiungeva un numero di repliche, oggi per andare in doppia cifra si lavorano anche tre allestimenti". E infatti si comincia con ’ Caro Goldoni .’, recital in un tempo di cui ha curato testo, regia e allestimento, con protagonisti Massimiliano Cardini e Giuseppe Giacovelli e la presenza femminile di Mary Giacovelli, su musiche dal vivo dal repertorio barocco, affidate al violino del maestro Fabio Consiglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Goldoni a Savonarola. Dialoghi fantastici e storia. Il maestro De Vita torna a stupire