Da Ferrovie dello Stato 435mila posti e 300 mezzi per il Giubileo dei Giovani

Roma, 1? agosto 2025 – Oltre 435mila posti e l’impiego di 300 mezzi. Sono i principali numeri del piano straordinario del Gruppo Fs Italiane per il potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma per il Giubileo dei Giovani 2025. Il più grande appuntamento dell’Anno Santo, iniziato lo scorso 28 luglio e in programma fino al 3 agosto, vedrà un’ampia partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il piano è realizzato in costante coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e le sue articolazioni territoriali, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e le altre istituzioni, le forze dell’ordine e la Prefettura di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: 435mila - posti - mezzi - giubileo

Giubileo dei Giovani 2025, FS: oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma - fino al 3 agosto in atto un piano straordinario con corse dei treni rafforzate e navette extra. aumentati i presidi nelle stazioni e l’assistenza ai passeggeri.

Giubileo dei Giovani 2025:Fs oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma - Più di 435mila posti e l’impiego di 300 mezzi. Sono i principali numeri del piano straordinario del Gruppo FS Italiane per il potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma per il Giubileo dei Giovani 2025.

Giubileo dei Giovani 2025, @fsitaliane : Oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma Vai su X

GIUBILEO DEI GIOVANI 2025, FS: OLTRE 435MILA POSTI E 300 MEZZI PER LA MOBILITÀ DA E PER ROMA; Giubileo dei Giovani, sino al 3 agosto piano straordinario di Fs; Il piano straordinario del Gruppo FS per il Giubileo dei Giovani 2025.

Il piano straordinario del Gruppo FS per il Giubileo dei Giovani 2025 - In occasione del Giubileo dei Giovani 2025, il Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario per potenziare i servizi di trasporto verso Roma, al fine di garantire un'ampia partecipazione giovanile ... Segnala fsnews.it

Giubileo dei Giovani 2025:Fs oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma - Sono i principali numeri del piano straordinario del Gruppo FS Italiane per il potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma per il Giubileo dei Giov ... Secondo tpi.it