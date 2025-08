Da eroe del treble a esubero al City | perché il Napoli dovrebbe puntare su Grealish

Per molti appassionati, l'ultimo ricordo di Jack Grealish risale al 2023, a quei festeggiamenti a dir poco esuberanti dopo la vittoria della Champions con il City nella finale di Istanbul contro l'Inter. Da lì in poi, l'esterno inglese ha vissuto un calo progressivo fino a oggi, rimanendo ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola. Sfumata l'ipotesi Ndoye, ora il Napoli potrebbe puntare su di lui per rinforzare le fasce e aggiungere quel tocco di fantasia al suo attacco: ecco perchĂ© Grealish potrebbe essere un grande colpo per Conte . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da eroe del "treble" a esubero al City: perchĂ© il Napoli dovrebbe puntare su Grealish

