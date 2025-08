Aggiornamenti dal ritiro di Castel di Sangro, si ferma un top azzurro: le condizioni del calciatore partenopeo. Continua il ritiro in quel di Castel di Sangro con i ragazzi di Antonio Conte che proseguono la preparazione fisica e mentale per l’inizio della nuova stagione calcistica. Nel corso dell’allenamento odierno, però, un top azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca per un piccolo problema: nulla di preoccupante per mister Conte. Ecco di chi si tratta e le sue condizioni: Infortunio per Meret: problema alla mano su tiro di De Bruyne. Il numero 1 del Napoli non ha preso parte alla sessione di allenamento odierna per via di un problema alla mano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da Castel di Sangro, si ferma un top azzurro: le sue condizioni