Da brillanti protagonisti del sistema Milano all' onta dell' arresto

Fino a qualche giorno era lo scintillante sistema Milano e almeno due dei sei arrestati ne erano fra i massimi interpreti. L'ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi si era commosso solo qualche giorno fa rassegnando davanti ai consiglieri comunali le proprie dimissioni. Non gli è bastato per evitare l'onta, lo stesso destino di Manfredi Catella, personaggio dalla fortissima proiezione internazionale, uno degli artefici del nuovo skyline ambrosiano, costruttore e presidente di Coima. Ancora, figlio di quel Riccardo Catella che da vero visionario aveva inseguito il sogno di creare un distretto di grattacieli lanciati nel futuro a Porta Nuova, allora terra di nessuno fra luna park e piccola malavita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da brillanti protagonisti del "sistema Milano" all'onta dell'arresto

In questa notizia si parla di: sistema - milano - onta - brillanti

Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova” - Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto.

“A Milano c’era un sistema di speculazione edilizia”: sull’urbanistica scontro tra pm e difese - Milano – Scontro fra i pm del pool che indaga sull’ urbanistica Petruzzella- Filippini- Clerici e i legali di costruttori e progettisti.

Urbanistica, quella lettera anonima ai pm che anticipava l’inchiesta: “Vi racconto come funziona il sistema Milano” - Milano, 26 luglio 2025 – Ci sono altre conferme delle anomalie che ruotano attorno al conflitto di interessi tra il ruolo di consulente e quello di componente della Commissione paesaggio del Comune.

Da brillanti protagonisti del sistema Milano all'onta dell'arresto.