Abita in Australia da dieci anni e per nessun motivo tornerebbe in Italia. È questa la storia della bollatese Lara Cimbro, oggi 39enne e felicemente residente nella terra dei canguri. Laureata in psicologia e dipendente di una azienda di noti gioielli, a 29 anni ha sentito la voglia, la necessità di cambiare modo di vivere. Lara, cosa ti ha spinto a partire? "La città non faceva più per me, mi sentivo stretta, quasi soffocare. Amo la natura, i paesaggi gli spazi incontaminati e ho deciso che dovevo cambiare vita. Inizialmente ero orientata alla Spagna, poi un’amica mi disse che fino a 30 anni c’era la possibilità di avere un visto di sei mesi per l’Australia per studio e lavoro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Bollate all’Australia: “Qui ho trovato me stessa. Tornare in Italia? Solo in vacanza”