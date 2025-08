Cultura pace in Toscana legge varata all' unanimità da Consiglio Giani | Norma di civiltà

Arezzo, 1 agosto 2025 – Cultura pace, in Toscana legge varata a unanimità da Consiglio. Giani: “Norma di civiltà ” “Si vis pacem, para pacem” La Regione Toscana si è dotata di una propria legge, adottata all'unanimità nella seduta del Consiglio Regionale del 30 luglio, che ha l'obiettivo di promuovere la cultura della pace, la solidarietà , e il dialogo tra popoli e culture. Una legge che arriva in un momento cruciale, caratterizzato da conflitti cruenti, da intolleranza diffusa, dal dilagare di individualismi e settarismi. Attraverso la legge la Regione Toscana riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, ed intende promuovere la cultura della pace, della non violenza e del rispetto attraverso l'educazione e il dialogo, in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni della società civile, comunità religiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

