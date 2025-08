Nessun contrario, 26 favorevoli su 26 presenti in aula: il Consiglio regionale della Toscana nella seduta notturna di ieri ha approvato all’unanimità la legge per la promozione della cultura di pace. A illustrare il provvedimento, la presidente della commissione cultura Cristina Giachi (Pd) che ha sottolineato come "non ci saremmo aspettati nel 2025 di avere intorno a noi, e così vicini, tanti conflitti e così poco buonsenso e per questo si tratta di una legge urgente e necessaria". Elemento fondamentale dell’atto, viene spiegato, è l’esperienza realizzata in Toscana in materia di educazione alla pace incentrata sulla trasformazione dei conflitti in opportunità di crescita e cambiamento positivo, sia a livello individuale che collettivo, mediante il dialogo, la pacifica convivenza, la cittadinanza attiva e il contrasto non violento ad ogni forma di oppressione, a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura della Pace, varata la legge regionale