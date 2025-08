Cucinapoli Summer Dream tra alta sartoria e gastronomia gourmet un matrimonio a fin di bene

Cucinapoli Summer Dream: Gianluca Isaia, Presidente della Fondazione Isaia-Pepillo, e Iolanda Mansi, General Manager del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, riflettono sul perché di un successo. Di Emilia Filocamo di Emilia Filocamo Quando un evento incide profondamente le coscienze e le emozioni, non è probabilmente facile distaccarsene totalmente. Si ritorna su quanto vissuto, non solo perché si continua a parlarne, ma soprattutto perché ci si rende conto che qualcosa di importante è stato fatto e che tutte le energie convogliate e spese in fase di preparazione e di organizzazione hanno dato frutto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it