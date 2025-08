Crosetto | lanci aiuti a Gaza da 9 agosto

18.28 "Ho autorizzato l'effettuazione di aviolanci di aiuti umanitari per la popolazione civile della Striscia di Gaza, colpita dal conflitto". Lo annuncia il ministro della Difesa, Crosetto. L'avvio è atteso nelle prossime ore. La missione prevede l'impiego di aerei da trasporto C-130J dell'Aeronautica Militare. I primi lanci alimentari sono programmati per il 9 agosto, in collaborazione con la Giordania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it