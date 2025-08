Crosetto l’annuncio ufficiale | Dal 9 agosto nuovi aiuti a Gaza

A partire dal 9 agosto, l’Italia darĂ il via a una nuova missione umanitaria nella Striscia di Gaza, colpita da una grave crisi umanitaria a causa del conflitto in corso. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato il via libera all’attivazione di un dispositivo militare per l’effettuazione di aviolanci di beni di prima necessitĂ , destinati esclusivamente alla popolazione civile. Il nuovo intervento si inserisce tra le attivitĂ promosse dal governo italiano in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per offrire un sostegno concreto e immediato ai territori piĂą colpiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

