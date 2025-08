Crosetto Al via lancio di aiuti italiani a Gaza dal 9 agosto

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ambito delle attivitĂ promosse dal Governo italiano per contribuire ad alleviare la gravissima crisi umanitaria in corso, ho autorizzato l’attivazione e il dispiegamento di un dispositivo della Difesa per l’effettuazione di aviolanci di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza. La Difesa italiana continua ad essere in prima linea nel garantire, con rapiditĂ ed efficacia, tutto il supporto umanitario possibile, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel rispetto delle indicazioni del Governo, ho dato il via libera a una missione che coinvolgerĂ assetti dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare per il trasporto e l’aviolancio di beni di prima necessitĂ destinati ai civili di Gaza, duramente colpiti dal protrarsi del conflitto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it