Esiste una dieta cha va in controtendenza (si chiama cronomorfodieta) rispetto alle diete rapide: quelle che basta un ciclo di punture (di Wegovy o Saxenda) unito a un’alimentazione controllata, per perdere peso. Molto peso, in pochissimo tempo. Metodi contemporanei, diventati molto popolari, per dimagrire in modo consistente in pochi mesi. Ma che possono presentare diversi effetti collaterali e un rischio di riprendere tutti i chili persi e anche di più entro l’anno successivo. Soprattutto se non si è adeguatamente supportati a livello psicologico. In tempi di Ozempyc, è certamente un atto rivoluzionario e anticonformista affidarsi, invece, a un dimagrimento calibrato sulla propria composizione corporea. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cronomorfodieta: la dieta gentile basata sulla propria composizione corporea