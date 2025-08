Crociera serale sul Lago Maggiore per assistere ai fuochi d' artificio musicali

Domenica 3 agosto, in occasione dello spettacolo di fuochi d'artificio musicali"Lumina" in programma alle 22.30 ad Arona, Navigazione Lago Maggiore haorganizzato una crociera serale in partenza dagli scali di Arona ed Angera per ammirare i fuochi direttamente dal lago.La motonave Verbania. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lago - fuochi - crociera - serale

A Varenna Festa del Lago a metà : saltano i fuochi e la rievocazione storica, ecco perché - Varenna (Lecco) – Troppi turisti e niente treni, saltano i fuochi sul lago a Varenna e la rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dell’Isola Comacina.

Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna - Una festa per celebrare il legame dei lecchesi con il lago da una parte e le montagne dall’altra. Domenica, il 29 giugno, a Lecco è il giorno della Festa del Lago e della Montagna.

Fuochi di San Giovanni sul Lago di Como: attese 20mila persone, vietati vetro e alcol - Tutto pronto a Ossuccio, nel comune di Tremezzina, per la spettacolare notte dei Fuochi di San Giovanni.

Crociera sul Lago Maggiore tra #Angera e #Arona per i fuochi d'artificio di domenica 3 agosto Vai su X

Crociera serale sul Lago Maggiore per assistere ai fuochi d'artificio musicali; Una crociera serale tra Angera e Arona per i fuochi d’artificio sul Lago Maggiore; Ad Arona una crociera serale per ammirare i fuochi piromusicali dal Lago Maggiore.

Crociera serale sul Lago Maggiore per assistere ai fuochi d'artificio musicali - Domenica 3 agosto, in occasione dello spettacolo di fuochi d'artificio musicali "Lumina" in programma alle 22. Segnala novaratoday.it

Experience Lago Maggiore: dalle crociere con aperitivo alla tintura di ... - Experience Lago Maggiore: dalle crociere con aperitivo alla tintura di tessuti, attività per tutti i gusti Le proposte di un innovativo tour operator, dalle più classiche alle più particolari ... quotidiano.net scrive