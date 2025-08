Crisi idrica | più di 4 milioni per risolvere i disagi del comprensorio dell' Avello l' impegno della Sasi

Dopo l’incontro in Regione del 5 marzo scorso, richiesto dai sindaci del comprensorio dell’Avello con Guardiagrele capofila, c’è stata una riunione tra sindaci, Regione Abruzzo, Ersi, Sasi e Aca, per definire quelle che possono essere le azioni a breve e medio-lungo termine per arrivare a una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: avello - comprensorio - sasi - crisi

Crisi idrica: più di 4 milioni per risolvere i disagi del comprensorio dell'Avello, l'impegno della Sasi; Arrivano soluzioni concrete per il problema acqua.

Crisi idrica: Sasi apre laboratorio analisi qualità acqua - Crisi idrica: Sasi apre laboratorio analisi qualità acqua Basterebbe, struttura importante per potabilizzazione LANCIANO, 03 novembre 2022, 17:08 Redazione ANSA - Si legge su ansa.it

Pnrr: Sasi, 41 milioni per crisi idrica - Abruzzo - ANSA.it - Nuovi progetti Sasi per un totale di 48 milioni di euro per incrementare la disponibilità di acqua potabile. Segnala ansa.it