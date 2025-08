Crisi idrica le strategie dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

L’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale è al lavoro per mitigare le conseguenze e gli effetti sulla popolazione e sulle attività produttive della siccità, che stringe d’assedio le principali fonti di approvvigionamento idrico del distretto, riuscendo ad assicurare ai territori i necessari apporti idrici, grazie ad un’accurata opera di monitoraggio delle fonti e di mediazione tra interessi potenzialmente contrapposti. È quanto emerso durante la seduta dell’Osservatorio Permanente Sugli Utilizzi Idrici, convocata dal Segretario Generale dell’Autorità, Vera Corbelli. Dal 25 luglio scorso, grazie alla disponibilità manifestata dalla Regione Lazio – nella persona dell’Assessore Manuela Rinaldi e del suo staff tecnico – è stato assentito l’incremento temporaneo di 600 ls del prelievo in favore dell’Acquedotto Campania Occidentale presso le sorgenti del fiume Gari (Lazio), per sopperire al significativo decremento di disponibilità idrica alle fonti di approvvigionamento campane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

