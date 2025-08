Cresce la Comunità energetica made in Lecco | 5 comuni aderiscono al modello

A giugno 2025 la Comunità energetica di Lecco, rinnovabile e solidale, ha compiuto il suo primo compleanno. Dopo un mese festeggia anche l'ingresso formale di 5 nuovi comuni soci, che hanno scelto e deliberato di aderire alla comunità , fiduciosi che la scommessa nata nella città capoluogo possa.

Le polisportive danno vita alla prima comunità energetica operativa a Modena - NASCE “SPAZIO CER”: LA PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE OPERATIVA NEL COMUNE DI MODENAQuasi vent’anni fa quattordici polisportive modenesi unirono le forze per costituire Spazio Coop, una realtà cooperativa nata per gestire gli immobili in cui le associazioni sportive svolgono le proprie.

A Castelvenere nasce la Comunità Energetica Rinnovabile - Tempo di lettura: 2 minuti Lo rende noto il sindaco Alessandro Di Santo dopo aver ufficializzato, presso uno studio notarile, la costituzione della “CER VENERI – Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Castelvenere”.

Il Comune di Capannoli a tutta sostenibilità : cibo bio nelle mense scolastiche, illuminazione a led, più piste ciclabili e verde pubblico e nuova comunità energetica rinnovabile - Quella di sabato 10 maggio, per il Comune di Capannoli, è stata una giornata totalmente dedicata alla sostenibilità .

