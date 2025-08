Cremonese Ipotesi Ambrosino Ora i grigiorossi pensano a rafforzare il reparto offensivo

Il viavai di acquisti e cessioni che ha caratterizzato l'inizio della settimana in casa Cremonese si è un po' placato. Tuttavia i grigiorossi restano estremamente attivi sul mercato. Principale obiettivo è quello di rinforzare l'attacco e in tal senso è sempre vivo l'interesse per Antonio Sanabria del Torino. Tuttavia la richiesta dei granata (almeno 5 milioni di euro) non è così semplice da esaudire, pertanto la dirigenza della Cremonese lavora parallelamente ad un piano B, che corrisponde al nome di Giuseppe Ambrosino. Per il giovane e talentuoso classe 2003 si valuta la strada del prestito (sul modello Zerbin) e i buoni rapporti tra le due societĂ potrebbero agevolare la trattativa.

