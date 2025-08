Crédit Agricole in Italia utili a 816 milioni

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia chiude il primo semestre 2025 con un risultato netto aggregato pari a 816 milioni di euro. Guidate da Hugues Brasseur, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno fatto registrare un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 340 miliardi di euro. Numeri che si confermano in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti. Oltre a Crédit Agricole Italia fanno parte del Gruppo anche Corporate e Investment Banking (CACIB), e le società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crédit Agricole in Italia, utili a 816 milioni

