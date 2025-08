Costa Rica | paradiso di biodiversità tra due oceani

Tra le onde spumeggianti del Mar dei Caraibi e le profonde acque blu dell'Oceano Pacifico, si estende una terra di straordinaria bellezza naturale e ricchezza culturale: il Costa Rica. Questo piccolo paese centroamericano, grande appena quanto la Svizzera, racchiude quasi il 5% della biodiversità mondiale in un territorio che rappresenta solo lo 0,03% della superficie terrestre. Un miracolo naturale che attira viaggiatori da ogni angolo del pianeta, desiderosi di esplorare foreste pluviali rigogliose, vulcani maestosi e spiagge incontaminate. Ma il Costa Rica è molto più di un semplice paradiso tropicale: è una nazione che ha fatto della sostenibilità e della conservazione ambientale un modello di vita, incarnato nel motto nazionale " Pura Vida " – vita pura – un'espressione che riflette la filosofia di vita semplice e in armonia con la natura.

In questa notizia si parla di: costa - rica - biodiversità - paradiso

