Ottimi risultati per Cosnova Italia: il gruppo ha raggiunto la pole position. Secondo i dati Nielsen MAT Q2 2025, l’ azienda si conferma leader a volume per il settore del colour cosmetics. Il tutto grazie a due fattori: in primis il rafforzamento nel Nord Italia. Questo anche grazie alla collaborazione con DMOCaddy’s. Inoltre, si è esteso al Sud con Acqua&Sapone e OVS. Invece, sul fronte digitale, grazie alla partnership con Pinalli c’è stato un importante potenziamento della copertura e-commerce, canale strategico. Ma non è finita: per la seconda parte dell’anno ci saranno progetti e iniziative per il posizionamento dei brand sul punto vendita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosnova Italia in pole position tra le aziende beauty (anche grazie a essence e Catrice)