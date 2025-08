“Se si guardano i numeri, gli Stati Uniti sono ancora la principale potenza militare e con grande distanza rispetto agli altri. Ma anche la principale potenza economica”. A dirlo a Formiche.net è Gabriele Natalizia, direttore di Geopolitica.info e non resident senior fellow dell’Atlantic Council, in una conversazione su come sta cambiando l’ordine internazionale tra ascesa e declino di nuove potenze. “Il mondo occidentale guidato dagli Usa – spiega – ha ancora una posizione di primato, ma è un primato sfidato, in modo congiunto, da potenze revisioniste come la Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa, l’Iran, arrivando fino a Nord Corea e Cuba”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così la Cina sfrutta la crisi a Kyiv per rafforzarsi. Il nuovo ordine mondiale visto da Natalizia